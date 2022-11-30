Süper Lig yıldızı Ribeirio hakkında bomba iddia: Ülkesinde hapis cezasına çarptırılınca Türkiye'ye kaçtı

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Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'da top koşturan Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Portekiz basınında yer alan habere göre, Hatayspor'un Portekizli futbolcusu Ruben Ribeiro, ülkesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan futbolcunun, ev hapsi cezası aldığı ancak daha sonra çarpıcı bir hamleye imza attığı iddia edildi.

TÜRKİYE'YE KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Mahkemenin kararı sonrası ekiplerin Ruben Ribeiro'nun evine gittiği ancak futbolcuyu evde bulamadığı öğrenildi. Bunun üzerine 35 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.