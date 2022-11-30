Süper Lig yıldızı Ribeirio hakkında bomba iddia: Ülkesinde hapis cezasına çarptırılınca Türkiye'ye kaçtı - Son Dakika
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Süper Lig yıldızı Ribeirio hakkında bomba iddia: Ülkesinde hapis cezasına çarptırılınca Türkiye'ye kaçtı

30.11.2022 11:43

Süper Lig ekibi Hatayspor'un Portekizli yıldızı Ruben Ribeirio'nun, ülkesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik gözetimle ev hapsi cezası aldığı öne sürüldü. Fakat ekipler, elektronik kelepçe takmak için Ribero'nun evine gittiğinde kimseyi bulamadı. Portekizli futbolcunun Türkiye'ye kaçtığı iddia ediliyor.

Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'da top koşturan Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Portekiz basınında yer alan habere göre, Hatayspor'un Portekizli futbolcusu Ruben Ribeiro, ülkesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan futbolcunun, ev hapsi cezası aldığı ancak daha sonra çarpıcı bir hamleye imza attığı iddia edildi.

TÜRKİYE'YE KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Mahkemenin kararı sonrası ekiplerin Ruben Ribeiro'nun evine gittiği ancak futbolcuyu evde bulamadığı öğrenildi. Bunun üzerine 35 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: BURASI DA KADIN CENNETİ, YANİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN CEZA GÖRMEYECEĞİ ENDER ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ DOLAYISIYLA ADAM HAKLI... Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Süper Lig yıldızı Ribeirio hakkında bomba iddia: Ülkesinde hapis cezasına çarptırılınca Türkiye'ye kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig yıldızı Ribeirio hakkında bomba iddia: Ülkesinde hapis cezasına çarptırılınca Türkiye'ye kaçtı - Son Dakika
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