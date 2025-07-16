Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Antalyaspor, İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin sözleşmesini 2 sezon daha uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha kırmızı-beyazlı ekipte olacağı bildirildi. Açıklamada, "Futbolcumuz Ramzi Safuri'nin sözleşmesi, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.
Ramzi Safuri'nin ismi Süper Lig ve TFF 1. Lig dahil olmak üzere birçok ligden önemli takımlarla da anılıyordu.
29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 28 lig ve 4 kupa maçında forma giydi ve takımı adına 4 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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