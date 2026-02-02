Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor - Son Dakika
Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor
02.02.2026 16:48
Samsunspor, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yle sözleşmesini fesheden Raheem Sterling için harekete geçti. Kırmızı-beyazlılar, serbest statüde yer alan İngiliz yıldız Sterling ile görüşmelere başladı.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ve sezon sonunda yeniden Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Samsunspor transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

SAMSUNSPOR STERLING İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ajansspor'un haberine göre; Kanat bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Samsunspor, serbest statüde yer alan İngiliz kanat oyuncusu Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek görüşmelere başladı.

CHELSEA İLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Son olarak İngiliz devi Chelsea'de forma giyen Sterling'in Londra ekibiyle macerası kısa süre önce son bulmuştu. İngiliz ekibi, deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini 28 Ocak tarihinde feshetti.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal gibi önemli takımların formasını giyen Raheem Sterling, çıktığı 599 maçta 182 gol ve 133 asistlik performans sergiledi.

Raheem Sterling, Samsunspor

Son Dakika Spor Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor - Son Dakika
