Süper Lig ekibinde ayrılık resmen gerçekleşti - Son Dakika
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Süper Lig ekibinde ayrılık resmen gerçekleşti

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Trendyol Süper Lig takımı Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Karar, kulüp ile Erdoğan arasında yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda alındı. Sivasspor, Erdoğan'a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür etti ve kariyerinin devamında başarılar diledi. Kulübün eski hocası Rıza Çalımbay'ın ise kısa süre içerisinde takımın başına geçeceği bekleniyor.

05.03.2025 12:57  Güncelleme: 13:15
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Süper Lig ekibi Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı. Yiğidolar'da teknik direktörlük koltuğuna kulübün eski hocası Rıza Çalımbay'ın geçmesi bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

RIZA ÇALIMBAY GELİYOR

Öte yandan Sivasspor Kulübü, kısa bir süre içerisinde Rıza Çalımbay'ın takımına başıan geçtiğini resmen açıklayacak.

Süper Lig ekibinde ayrılık resmen gerçekleşti
Süper Lig ekibinde ayrılık resmen gerçekleşti

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Son Dakika Spor Süper Lig ekibinde ayrılık resmen gerçekleşti - Son Dakika

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