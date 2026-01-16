Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni transfer olarak duyurulan Ronael Pierre-Gabriel'in sessizce Kayseri'den ayrıldı. 11 Ocak 2026'da anlaşmaya varıldığı, oyuncunun 13 Ocak 2026'da Kayseri'ye getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Kayserispor'un transfer tahtasının açılmaması konusunun gerekçe gösterildiği ve oyuncunun ayrılığının kulüp içinde hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.
Kayserispor'da geçen sezon başında Aylton Boa Morte'nin de benzer şekilde haber vermeden kulüpten ayrıldığı hatırlatıldı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?