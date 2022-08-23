Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

23.08.2022 15:39
Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde İstanbulspor'u ağırlayacak olan Corendon Alanyaspor hazırlıklara bugün yaptığı antrenmanla başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenmanda, DG Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşusunun ardından bireysel çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de Kırbıyık Holding Stadı'nda İstanbulspor ile mücadele edecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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