Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde İstanbulspor'u ağırlayacak olan Corendon Alanyaspor hazırlıklara bugün yaptığı antrenmanla başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenmanda, DG Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşusunun ardından bireysel çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı.

Kaynak: İHA

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