Marko Jevtovic: Zirveyi kovalayan bir takım olmak istiyoruz - Son Dakika
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Marko Jevtovic: Zirveyi kovalayan bir takım olmak istiyoruz

18.08.2022 11:34

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın yeni transferi Marko Jevtovic, güçlü bir takıma transfer olmaktan mutlu olduğunu ve takım olarak Avrupa kupalarına katılmak, zirveyi kovalayan bir takım olmak için çalışacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın yeni transferi Marko Jevtovic, güçlü bir takıma transfer olmaktan mutlu olduğunu ve takım olarak Avrupa kupalarına katılmak, zirveyi kovalayan bir takım olmak için çalışacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-siyahlı ekibin, sezon başında kadrosuna kattığı Marko Jevtovic, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin ilk iki haftasında gösterdiği performansı değerlendiren Jevtovic, eksik yanlarının üzerine gideceğini ve takıma önemli katkılar sağlamak istediğini söyledi.

"POTANSİYELİ OLAN BİR TAKIMA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"İyi bir takıma transfer olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Jevtovic, "Potansiyeli olan bir takıma geldim. Gerçekten çok iyi bir takımımız var. İyi hocalarımız var. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ligin sonuna doğru çıkmak için yeterli hırsızımızın olduğunu da düşünüyorum" diye konuştu."HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIMDA OLMAK İSTİYORUM"Jevtovic, performans olarak kendisinin analizini yaptığını ve takım olarak da analizler yaparak eksik yanlarının üzerine giderek sezon sonunda takımı iyi yerlere taşımak istediklerini söyledi. Ligin zirvesinde olan ve hedefleri olan bir takımda olmak istediğinin altını çizen Jevtovic, "Kendi performansımla ilgili iyi taraflarım da kötü taraflarım oldu ama her zaman daha iyisi de olabilir diye düşünüyorum. Bazı yerleri geliştirmemiz lazım. Kendi analizimizi yapıyorum. Takım analizini yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Geliştirmemiz gereken yerleri çalışıyoruz. Sezon sonunda takımımızı iyi bir yerde görmek istiyorum. Çünkü ben hırslı bir insanım ve bu yüzden de iyi bir takımda olmak istiyorum. Ligin zirvesinde olan hedefleri olan bir takımda olmak istiyorum" ifadelerini kullandı."AVRUPA KUPALARINDA OYNAYABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Avrupa kupalarında oynayabileceklerini düşündüklerini ve zirveyi kovalayan bir takım olabileceklerini söyleyen Jevtovic, "Konyasporda oynarken Gaziantep'e karşı oynamak bizim için her zaman zordu. Gaziantep iyi futbolculardan kurulan bir takımdı. Buradaki arkadaşlarımı da daha önceki senelerden tanıyorum. Konyaspor'da iken rakiptik. Şimdi buradayım ve tüm arkadaşlarıma da büyük saygı duyuyorum. Takımın gerçekten güçlü bir potansiyeli var. Avrupa kupalarında oynayabileceğimizi ya da zirveyi kovalayan bir takım olabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Marko Jevtovic: Zirveyi kovalayan bir takım olmak istiyoruz - Son Dakika

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