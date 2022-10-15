Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Geçen haftayı BAY geçen sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u yenerek zirveden kopmak istemiyor.
Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi
Son Dakika › Spor › Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika