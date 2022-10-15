Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

15.10.2022 18:49
Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, saat 20.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mata ve Icardi'yi 11'de başlatacak.

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Geçen haftayı BAY geçen sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u yenerek zirveden kopmak istemiyor.

EKSİKLER

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi

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SON DAKİKA: Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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