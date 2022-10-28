Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçına yapılan VAR atamaları sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.
Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçta Serkan Tokat ve Hakan Ceylan, VAR'da görevlendirdi. Toplamda Tokat'ın 7., Ceylan'ın ise 5. kez VAR odasında görevlendirilmesine sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşımda bulunan Galatasaray taraftarı, "Başka hakem mi kalmadı?" yorumlarında bulundu. Özellikle TFF'yi hedef alan sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, "Allah sizi bildiği gibi yapsın" diyerek atamalara ateş püskürdü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları taraftarı çıldırttı: Allah sizi bildiği gibi yapsın - Son Dakika