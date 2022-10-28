Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları taraftarı çıldırttı: Allah sizi bildiği gibi yapsın

Vatandaş yılbaşı zammına kilitlenmişken bir asgari ücret mesajı da patronlardan geldi

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçına yapılan VAR atamaları sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.

TOKAT VE CEYLAN ATAMASINA TEPKİ

Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçta Serkan Tokat ve Hakan Ceylan, VAR'da görevlendirdi. Toplamda Tokat'ın 7., Ceylan'ın ise 5. kez VAR odasında görevlendirilmesine sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

"BAŞKA HAKEM Mİ KALMADI?"

Sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşımda bulunan Galatasaray taraftarı, "Başka hakem mi kalmadı?" yorumlarında bulundu. Özellikle TFF'yi hedef alan sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, "Allah sizi bildiği gibi yapsın" diyerek atamalara ateş püskürdü.