Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları taraftarı çıldırttı: Allah sizi bildiği gibi yapsın - Son Dakika
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Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları taraftarı çıldırttı: Allah sizi bildiği gibi yapsın

28.10.2022 17:34

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray'da taraftarlar VAR'da 7. kez Serkan Tokat ve 5. kez Hakan Ceylan'ın görevlendirilmesine isyan etti. Galatasaraylılar, "Başka hakem mi kalmadı?" gibi yorumlarda bulunurken Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) da sert şekilde eleştirdi.

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçına yapılan VAR atamaları sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.

TOKAT VE CEYLAN ATAMASINA TEPKİ

Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçta Serkan Tokat ve Hakan Ceylan, VAR'da görevlendirdi. Toplamda Tokat'ın 7., Ceylan'ın ise 5. kez VAR odasında görevlendirilmesine sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

"BAŞKA HAKEM Mİ KALMADI?"

Sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşımda bulunan Galatasaray taraftarı, "Başka hakem mi kalmadı?" yorumlarında bulundu. Özellikle TFF'yi hedef alan sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, "Allah sizi bildiği gibi yapsın" diyerek atamalara ateş püskürdü.

Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları kıyameti kopardı: Allah sizi bildiği gibi yapsın
Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları kıyameti kopardı: Allah sizi bildiği gibi yapsın
Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları kıyameti kopardı: Allah sizi bildiği gibi yapsın
Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları kıyameti kopardı: Allah sizi bildiği gibi yapsın
Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları kıyameti kopardı: Allah sizi bildiği gibi yapsın
Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları kıyameti kopardı: Allah sizi bildiği gibi yapsın
YORUMLAR (2)
  • Erkan Çaçen: Şunu unutmayın bu lig fenere satıldı bjk biz şu şu isimleri istemiyoruz bakin bakalım verebiliyorlar mı ali koç almış işi gerisi yalan. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
  • Rıdvan Şenol: Erkan efendi Ali Koç 4 sene bu gücünü neden kullanmadı acaba Fenerbahçe nin çeyreği kadar futbol oynamayıp rakiplerin kendi kalelerine attığı son dk larda sans eseri oyunla bu puanda olan gs Fenerbahçe kollanıyor cok iyiymiş 0 0 Yayından Kaldır
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Hakan Ceylan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları taraftarı çıldırttı: Allah sizi bildiği gibi yapsın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları taraftarı çıldırttı: Allah sizi bildiği gibi yapsın - Son Dakika
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