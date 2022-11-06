Kayserispor, çıkışını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü! Sahadan 3 puanla ayrılan sarı kırmızılılar, Gaziantep'in yenilmezlik serisini sonlandırdı

Gaziantep FK ile Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

GALİBİYET 88'DE GELDİ

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Olivier Kemen ve 88. dakikada Ramazan Civelek kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü ise 52. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.

GAZİANTEP FK'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Ligde iç saha mağlubiyeti bulunmayan Gaziantep FK, Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak bu sezon evinde ilk yenilgisini yaşadı. Kırmızı-siyahlılar şimdiye kadar iç sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

KAYSERİSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'un çıkışı sürüyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.