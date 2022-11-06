Gaziantep FK ile Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Olivier Kemen ve 88. dakikada Ramazan Civelek kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü ise 52. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.
Ligde iç saha mağlubiyeti bulunmayan Gaziantep FK, Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak bu sezon evinde ilk yenilgisini yaşadı. Kırmızı-siyahlılar şimdiye kadar iç sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'un çıkışı sürüyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, çıkışını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü! Sahadan 3 puanla ayrılan sarı kırmızılılar, Gaziantep'in yenilmezlik serisini sonlandırdı - Son Dakika