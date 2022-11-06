Kayserispor, çıkışını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü! Sahadan 3 puanla ayrılan sarı kırmızılılar, Gaziantep'in yenilmezlik serisini sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor, çıkışını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü! Sahadan 3 puanla ayrılan sarı kırmızılılar, Gaziantep'in yenilmezlik serisini sonlandırdı

06.11.2022 17:13

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek çıkışı sürdürdü. Son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik alan sarı kırmızılılar, Gaziantep FK'nin iç sahadaki yenilmezlik serisini de sona erdirdi.

Gaziantep FK ile Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

GALİBİYET 88'DE GELDİ

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Olivier Kemen ve 88. dakikada Ramazan Civelek kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü ise 52. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.

Kayserispor durdurulamıyor! Gaziantep FK'nin çılgın serisine son verdiler

GAZİANTEP FK'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Ligde iç saha mağlubiyeti bulunmayan Gaziantep FK, Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak bu sezon evinde ilk yenilgisini yaşadı. Kırmızı-siyahlılar şimdiye kadar iç sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

KAYSERİSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'un çıkışı sürüyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

YORUMLAR
500
Çağdaş Atan: 'İlk 8'deki yerimizi sağlamlaştırma ve ilk 5-6 adına önemli bir galibiyet aldık' Çağdaş Atan: 'İlk 8'deki yerimizi sağlamlaştırma ve ilk 5-6 adına önemli bir galibiyet aldık' Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından

Gaziantep FK, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, çıkışını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü! Sahadan 3 puanla ayrılan sarı kırmızılılar, Gaziantep'in yenilmezlik serisini sonlandırdı - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Lider Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi tek golle devirdi: 1-0
16:58 Kayserispor, çıkışını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü! Sahadan 3 puanla ayrılan sarı kırmızılılar, Gaziantep'in yenilmezlik serisini sonlandırdı
16:23 Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
16:20 Adana Demirspor'da şok eden gelişme! Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı
16:15 İşçi, memur ve emeklinin gözü yılbaşındaki zamma ilaveten verilecek refah payında
15:59 Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin "Haklarımızı arayacağız" sözlerine AK Parti Gençlik Kolları'ndan yanıt: Hak arayışı seçime endeksli değildir
15:48 TFF'den hakem atamalarına ilişkin tarihi karar: Basının önünde yapacağız
15:23 Kırmızı bültenle aranırken Sarıyer'deki lüks sitede yakalanan Sırp çete liderinin evinin bahçesinden 3 kadın cesedi çıktığı öne sürüldü
14:47 Datça'da hortum paniği! 10 dakika süren hortum, kameralara yansıdı
14:33 Otomobilini satmak için notere götürecekti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 17:50:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor, çıkışını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü! Sahadan 3 puanla ayrılan sarı kırmızılılar, Gaziantep'in yenilmezlik serisini sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement