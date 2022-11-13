İstanbulspor-Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim mesajı: Bunların ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz

Dolapta ne kadar kışlık varsa çıkarın! Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

İstanbulspor'u Süper Lig'in 14. haftasında mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyet ile ilgili konuşmayan genç hoca, Taksim'deki saldırı ile ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

"ŞU AN SÖYLENECEK ÇOK BİR ŞEY YOK"

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum. Maçı 1-0 kazandık ama maçla ilgili şu an söylenecek çok bir şey yok." ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİ EL KAABI GETİRDİ

Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 24. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.