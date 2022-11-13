İstanbulspor-Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim mesajı: Bunların ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbulspor-Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim mesajı: Bunların ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz

13.11.2022 21:18

Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel maçtan sonra yaptığı açıklamada, Taksim'deki bombalı saldırı ile ilgili üzüntüsünü paylaştı. "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz." ifadelerini kullanan Demirel, "Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum. Maçı 1-0 kazandık ama maçla ilgili şu an söylenecek çok bir şey yok." dedi.

İstanbulspor'u Süper Lig'in 14. haftasında mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyet ile ilgili konuşmayan genç hoca, Taksim'deki saldırı ile ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

"ŞU AN SÖYLENECEK ÇOK BİR ŞEY YOK"

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum. Maçı 1-0 kazandık ama maçla ilgili şu an söylenecek çok bir şey yok." ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİ EL KAABI GETİRDİ

Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 24. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı hakkında ilk açıklama: Terör kokusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı hakkında ilk açıklama: Terör kokusu var

İstiklal Caddesi, Volkan Demirel, Hatayspor, Taksim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor-Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim mesajı: Bunların ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
21:06 İstanbulspor-Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim mesajı: Bunların ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz
20:52 İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili HDP'den ilk açıklama: Üzüntümüz ve acımız büyük
20:41 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz
20:23 Galibiyet sonrası konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Soyunma odasına girer girmez üzücü haberi öğrendik
20:15 Filistin'de öldürülen köpek başına para ödülü koyan belediye başkanı şaka yaptığını iddia etti
20:09 Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
19:32 Spor camiasından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları
18:27 İstiklal'deki bombalı saldırıdan sonra sosyal medyanın yavaşlama sebebi ortaya çıktı: BTK bant daraltma uygulaması yapıyor
18:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı hakkında ilk açıklama: Terör kokusu var
18:27 Taksim'deki bombalı saldırı sonrası Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 21:25:38. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbulspor-Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim mesajı: Bunların ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement