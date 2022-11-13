İstanbulspor-Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim mesajı: Bunların ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz

İstanbulspor'u Süper Lig'in 14. haftasında mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyet ile ilgili konuşmayan genç hoca, Taksim'deki saldırı ile ilgili üzüntüsünü dile getirdi.
Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum. Maçı 1-0 kazandık ama maçla ilgili şu an söylenecek çok bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 24. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.
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