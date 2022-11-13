Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Kayserispor ile Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında RHG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Francisco Calvo ve 22. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 8. dakikada Majid Hosseini'den geldi. Mücadeleyi 2-1 kaybeden Kayserispor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Konyaspor ise 5 maç sonra 3 puanla tanıştı.
Günün bir diğer maçında Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 24. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.
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