Trabzonspor kaçtı, Ankaragücü yakaladı: 1-1 - Son Dakika
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Trabzonspor kaçtı, Ankaragücü yakaladı: 1-1

11.11.2022 22:37

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda yara aldı.

MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

4 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarı karşılıklı goller atıldı. Trabzonspor'da 70. dakikada Bardhi perdeyi açan isim oldu. Makedon futbolcuya cevabı ise Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci, 74. dakikada attığı gol ile verdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

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FIRTINA'NIN GALİBİYET ÖZLEMİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Trabzonspor ligde galibiyet özlemini iki maça çıkardı. Ankara deplasmanından 1 puanla dönen bordo-mavililer, ligde puanını 23'e çıkardı.

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SON DAKİKA: Trabzonspor kaçtı, Ankaragücü yakaladı: 1-1 - Son Dakika
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