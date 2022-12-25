Galatasaray-İstanbulspor maçının ilk 11'leri açıklandı! Aslan kazanırsa lider olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray-İstanbulspor maçının ilk 11'leri açıklandı! Aslan kazanırsa lider olacak

25.12.2022 18:04
Galatasaray-İstanbulspor maçının ilk 11'leri açıklandı! Aslan kazanırsa lider olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak ve Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılıların 3 puan alarak liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'in 15. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross kadroda yer almayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan, Rroca, Muhammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

YORUMLAR
500
Galatasaray, İstanbulspor maçına hazır Galatasaray, İstanbulspor maçına hazır Galatasaray, İstanbulspor'u konuk edecek Galatasaray, İstanbulspor'u konuk edecek

İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-İstanbulspor maçının ilk 11'leri açıklandı! Aslan kazanırsa lider olacak - Son Dakika


Son Dakika
18:08 Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş puanı son dakikalarda kurtardı
17:55 Galatasaray-İstanbulspor maçının ilk 11'leri açıklandı! Aslan kazanırsa lider olacak
17:44 Beşiktaşlı N'Koudou'nun atılmaması Rıdvan Dilmen'i çılgına çevirdi
17:35 Bahar Candan'dan duyanları çıldırtan asgari ücret yorumu!
17:34 Terör örgütü PKK yandaşlarının savaş alanına çevirdiği Paris'e ilişkin Bakan Hulusi Akar'dan zehir zemberek sözler!
17:16 Acun Ilıcalı yeni Survivor yarışmacılarını açıkladı! Ampute Futbol Milli Takımı sporcusu kadroya dahil oldu
17:12 Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Platformu Koordinatörü'nün CHP liderine ağır sözler sarf ettiği görüntüler ifşa oldu
17:03 Ünlü oyuncu Charlbi Dean Kriek'in ölüm nedeni aylar sonra belirlendi
17:03 Beşiktaşlı N'Koudou rakibine kafa attı! Hakemin kararı futbolseverleri çıldırttı
17:02 Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden futbolseverleri şaşırtan paylaşım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 18:26:46. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray-İstanbulspor maçının ilk 11'leri açıklandı! Aslan kazanırsa lider olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement