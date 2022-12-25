Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'in 15. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross kadroda yer almayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.
Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan, Rroca, Muhammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim
Son Dakika › Spor › Galatasaray-İstanbulspor maçının ilk 11'leri açıklandı! Aslan kazanırsa lider olacak - Son Dakika