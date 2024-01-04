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Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler belirlendi.

Süper Lig\'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
04.01.2024 - 14:03,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş- Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü- Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor- Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

Kaynak: AA
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