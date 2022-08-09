Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu

09.08.2022 08:46
Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor-İstanbulspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor- İstanbulspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor Kulübü, Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak İstanbulspor maçının bilet fiyatlarını belirledi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 40 TL ila 140 TL arasında değişiyor.

Bugün saat 11: 00'de satışa çıkacak bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Balkon tribün bileti: 140 TL, Batı Alt tribün bileti: 120 TL, Doğu Alt tribün bileti: 80 TL, Doğu Üst tribün bileti: 60 TL, Kuzey Üst tribün bileti: 40 TL, Misafir tribün bileti: 50 TL. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserispor sahasında kazanmak istiyor Kayserispor sahasında kazanmak istiyor Kayserispor ligde 16. sırada yer aldı Kayserispor ligde 16. sırada yer aldı
Kaynak: İHA

İstanbulspor, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
13:33 19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi
12:48 Günün kahramanı Kocaeli'de! Hem engelli kocasını hem de yaşlı kadını arabanın altında kalmaktan kurtardı
12:33 Bursa'da yapılan bir düğünde şaşkınlık yaratan görüntüler! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:46:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş