Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
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Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu

10.08.2022 01:15
Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor-İstanbulspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor- İstanbulspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor Kulübü, Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak İstanbulspor maçının bilet fiyatlarını belirledi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 40 TL ila 140 TL arasında değişiyor.

Bugün saat 11: 00'de satışa çıkacak bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Balkon tribün bileti: 140 TL, Batı Alt tribün bileti: 120 TL, Doğu Alt tribün bileti: 80 TL, Doğu Üst tribün bileti: 60 TL, Kuzey Üst tribün bileti: 40 TL, Misafir tribün bileti: 50 TL. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbulspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
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