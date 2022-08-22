Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Adana Demirspor maçı kadrosunda yok - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Adana Demirspor maçı kadrosunda yok

22.08.2022 15:59
Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Adana Demirspor maçı kadrosunda yok

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Arda Güler, aile bireylerinden birinin özel durumu nedeniyle izin aldı. Genç yıldız, sarı-lacivertlilerin liderlik hedefiyle çıkacağı kritik maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilere Arda Güler'den kötü haber geldi.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK

Geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girerek 2 gol atan Arda Güler, aile bireylerinden birinin özel durumu nedeniyle izin aldı. 17 yaşındaki genç yıldız, bu akşam oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olmayacak.

HER 37 DAKİKADA BİR SKOR KATKISI VERDİ

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar ligde 13 maçta 299 dakika süre alırken 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Süper Lig'de her 37 dakikada bir skor katkısı vererek inanılması güç bir istatistik yakaladı.

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Adana Demirspor maçı kadrosunda yok - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik
15:40 Rusya savaş halindeyken Peskov ve eşi Türkiye'ye tatile geldi
15:15 Aylık 10 bin liraya çoban bulamayan yetiştirici isyan etti: Böyle giderse bırakacağım
15:06 Muharrem İnce, anket şirketlerine tepki gösterdi: Bu parti 2-3 puanlık parti olabilir mi? Anketçilerin yatacak yeri yok!
14:54 Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak?
14:50 Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor
14:52 Kene kabusu yeniden mi başlıyor? İki kişi KKKA hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
14:38 Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu
14:30 Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina cinayeti hakkında açıklama: Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi
14:27 Damadı tek giydirip oynattılar! Yetmedi kafasında yumurta kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 15:59:46. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Adana Demirspor maçı kadrosunda yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement