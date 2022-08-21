Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih... - Son Dakika
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Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...

21.08.2022 20:51

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli olurken Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'den sürpriz bir tercih geldi.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Alanyaspor karşısında 3 farklı üstünlüğü koruyamayan siyah-beyazlılar, İstanbul ekibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

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Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne

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Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih... - Son Dakika
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