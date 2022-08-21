Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Alanyaspor karşısında 3 farklı üstünlüğü koruyamayan siyah-beyazlılar, İstanbul ekibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne
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