Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1 - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1

21.08.2022 23:42

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü Weghorst, N'Koudou, Muleka ve Rosier'in golleriyle 4-1 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

PERDEYİ WEGHORST AÇTI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş, Karagümrük kalesini adeta ablukaya aldı. Üst üste gol fırsatlarında direğe takılan siyah-beyazlılarda perdeyi 17. dakikada Weghorst açtı. Beşiktaş'ta 33. dakikada Salih Uçan'ın enfes asistinde N'Koudou farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

KAPANIŞI ROSIER YAPTI

İkinci yarının ilk bölümünde de rakip kalede baskısını hissettiren Beşiktaş, 50. dakikada Muleka ile 3-0 öne geçti.53. dakikada Diagne farkı 2'ye indiren golü attı. 90. dakikada Rosier ise skoru belirleyen isim oldu. Mücadeleyi 4-1 kazanan Beşiktaş puanını 7'ye çıkardı.

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N'Koudou seriye bağladı N'Koudou seriye bağladı Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1 - Son Dakika
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