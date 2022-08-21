Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

PERDEYİ WEGHORST AÇTI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş, Karagümrük kalesini adeta ablukaya aldı. Üst üste gol fırsatlarında direğe takılan siyah-beyazlılarda perdeyi 17. dakikada Weghorst açtı. Beşiktaş'ta 33. dakikada Salih Uçan'ın enfes asistinde N'Koudou farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

KAPANIŞI ROSIER YAPTI

İkinci yarının ilk bölümünde de rakip kalede baskısını hissettiren Beşiktaş, 50. dakikada Muleka ile 3-0 öne geçti.53. dakikada Diagne farkı 2'ye indiren golü attı. 90. dakikada Rosier ise skoru belirleyen isim oldu. Mücadeleyi 4-1 kazanan Beşiktaş puanını 7'ye çıkardı.