Gomis, Aslan'a galibiyeti getirdi! Galatasaray, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçı için canlı yayında olay yorum: Kim bulduysa lanetliyorum

Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik hamlenin altında yatan sebep

Düğünde şarkı söyleyen Solmaz, abartılı dekoltesiyle gelinin bile önüne geçti

Merkez Bankası mesajı verdi! Kredi faizleriyle ilgili vatandaşı rahatlatacak hamle yolda

İngiliz medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibini yazdı

Ümraniyespor ile Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

GOMIS GALİBİYETİ GETİRDİ

İlk yarı geliştirdiği atakları sonlandırmada sorunlar yaşayan Galatasaray'da yeni transfer Seferovic kaçırdığı gol fırsatlarıyla dikkat çekti. İkinci yarı oyundaki ağırlığını artıran sarı-kırmızılılar, rakip ceza sahası içerisinde daha fazla etkili olmaya çalıştı. Galatasaray'da 78.dakikada oyuna giren Bafetimbi Gomis, maçın tüm kaderini değiştirdi. Deneyimli golcü, 86. dakikada attığı gol ile 1-0'lık galibiyeti getirdi.

GALATASARAY, TRABZON'A GİDECEK

Geçen hafta Giresunspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek ligde puanını 6'ya yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.