Gomis, Aslan'a galibiyeti getirdi! Galatasaray, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Ümraniyespor ile Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.
İlk yarı geliştirdiği atakları sonlandırmada sorunlar yaşayan Galatasaray'da yeni transfer Seferovic kaçırdığı gol fırsatlarıyla dikkat çekti. İkinci yarı oyundaki ağırlığını artıran sarı-kırmızılılar, rakip ceza sahası içerisinde daha fazla etkili olmaya çalıştı. Galatasaray'da 78.dakikada oyuna giren Bafetimbi Gomis, maçın tüm kaderini değiştirdi. Deneyimli golcü, 86. dakikada attığı gol ile 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Geçen hafta Giresunspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek ligde puanını 6'ya yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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