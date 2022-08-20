Hatayspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Erol Bulut'un öğrencileri 2-1 kazandı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Joao Figueiredo ve 49. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 31. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 3 hafta sonunda puanını 7'ye çıkardı. Ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor, iki maç sonunda puanla tanışamadı.
Son Dakika › Spor › Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor - Son Dakika