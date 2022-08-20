Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor

Hatayspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Erol Bulut'un öğrencileri 2-1 kazandı.

GAZİANTEP, 3 HAFTADA 7 PUAN TOPLADI

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Joao Figueiredo ve 49. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 31. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 3 hafta sonunda puanını 7'ye çıkardı. Ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor, iki maç sonunda puanla tanışamadı.