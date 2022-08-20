Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor - Son Dakika
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Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor

20.08.2022 21:30

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK, 7 puana yükselirken Hatayspor ise 0 puanda kaldı. Hatayspor gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkarken Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek.

Hatayspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Erol Bulut'un öğrencileri 2-1 kazandı.

GAZİANTEP, 3 HAFTADA 7 PUAN TOPLADI

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Joao Figueiredo ve 49. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 31. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 3 hafta sonunda puanını 7'ye çıkardı. Ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor, iki maç sonunda puanla tanışamadı.

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Son Dakika Spor Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor - Son Dakika
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