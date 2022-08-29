Kırmızı kartların gündem olduğu karşılaşmada Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi - Son Dakika
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Kırmızı kartların gündem olduğu karşılaşmada Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi

29.08.2022 21:15

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenildi. Sarı-lacivertlilerde 22. dakikada Enner Valencia, Konya'da ise 54. dakikada Adil Demirbağ kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Fenerbahçe bu sezon ilk mağlubiyetini almış oldu.

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konya stadında yaşanan zemin problemleri nedeniyle Eskişehir'de oynandı. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 1-0 kazandı.

VALENCIA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşma boyunca etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe'de 22. dakikada Enner Valencia, topsuz alanda ADil Demirbağ ile yaşadığı fiziksel münakaşa sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ikinci yarısı da pozisyon zenginliği açısından çok kısır geçti.

Kırmızı kartların damga vurduğu maçta Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu

GALİBİYET GOLÜ MUHAMMET'TEN

İkinci yarının 54. dakikasında Adil Demirbağ, Konyaspor'da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'den daha etkili bir görüntü çizen Konyaspor, 66. dakikada Muhammet Demir ile galibiyet golünü buldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan Konyaspor, sarı-lacivertlilere ilk mağlubiyetini yaşatırken, ligdeki namağlup unvanını sürdürdü.

Kırmızı kartların damga vurduğu maçta Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
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Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı kartların gündem olduğu karşılaşmada Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı kartların gündem olduğu karşılaşmada Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi - Son Dakika
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