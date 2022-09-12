Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Namağlup iki takımın karşılaşmasında siyah-beyazlılar, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerini Dolmabahçe'den eli boş göndermek istiyor.
Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri. Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Weghorst, Nkoudou
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay Özcan, Biglia, Mounir, Traore, Keny
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika