Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı

12.09.2022 17:56
Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Namağlup iki takımın karşılaşmasında siyah-beyazlılar, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerini Dolmabahçe'den eli boş göndermek istiyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri. Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Weghorst, Nkoudou

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay Özcan, Biglia, Mounir, Traore, Keny

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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