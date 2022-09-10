Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı

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Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Süper Lig'in 6. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

PERDEYİ BAJIC AÇTI

Karşılaşmanın 74. dakikasında Giresunspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Rijad Bajic, kaleci Viviano'yu geçemedi. Viviano'dan seken topu takip ederek tamamlayan 28 yaşındaki yıldız, topu bu sefer ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

DIAGNE, 1 PUANI GETİRDİ

Fatih Karagümrük ise Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile, 90+2. dakikada beraberlik golünü buldu. 1-1 sona eren maçın ardından Fatih Karagümrük puanını 5, Giresunspor ise 7'ye yükseltti.