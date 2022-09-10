Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Süper Lig'in 6. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Giresunspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Rijad Bajic, kaleci Viviano'yu geçemedi. Viviano'dan seken topu takip ederek tamamlayan 28 yaşındaki yıldız, topu bu sefer ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.
Fatih Karagümrük ise Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile, 90+2. dakikada beraberlik golünü buldu. 1-1 sona eren maçın ardından Fatih Karagümrük puanını 5, Giresunspor ise 7'ye yükseltti.
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı - Son Dakika