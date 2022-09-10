Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı

10.09.2022 22:27

Giresunspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin golünü 75. dakikada Rijad Bajic kaydederken ev sahibi ekibin golü 90+2. dakikada Mbaye Diagne'den geldi. Giresunspor bu sonuçla puanını 7'ye, Fatih Karagümrük ise 5'e yükseltti.

Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Süper Lig'in 6. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

PERDEYİ BAJIC AÇTI

Karşılaşmanın 74. dakikasında Giresunspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Rijad Bajic, kaleci Viviano'yu geçemedi. Viviano'dan seken topu takip ederek tamamlayan 28 yaşındaki yıldız, topu bu sefer ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

DIAGNE, 1 PUANI GETİRDİ

Fatih Karagümrük ise Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile, 90+2. dakikada beraberlik golünü buldu. 1-1 sona eren maçın ardından Fatih Karagümrük puanını 5, Giresunspor ise 7'ye yükseltti.

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Fatih Karagümrük, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı - Son Dakika
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