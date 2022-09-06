Konyaspor-Hatayspor kozlarını Eskişehir'de paylaşacak - Son Dakika
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Konyaspor-Hatayspor kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

06.09.2022 09:48
Konyaspor-Hatayspor kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

Süper Lig'in 6. Haftasında oynanacak olan Konyaspor-Hatayspor maçının Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanmasına karar verildi.

Süper Lig'in 6. Haftasında oynanacak olan Konyaspor- Hatayspor maçının Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanmasına karar verildi.

Konya Büyükşehir Stadyumunun zemininde oluşan hasardan dolayı Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanması gereken Başakşehir ve Fenerbahçe maçları Eskişehir'de oynamıştı. Konya Büyükşehir Stadyumunda devam eden bakım çalışmalarından dolayı Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Konyaspor-Hatayspor maçı da Eskişehir'de olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan planlamaya göre, 10 Eylül saat 17.00'da oynanması planlanan Süper Lig maçının Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Konyaspor, Hatayspor, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor-Hatayspor kozlarını Eskişehir'de paylaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor-Hatayspor kozlarını Eskişehir'de paylaşacak - Son Dakika
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