Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 90+4'te yıkıldı - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 90+4'te yıkıldı

12.09.2022 23:34

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kevin Rodrigues, 55. dakikada Badou Ndiaye ile 90+4. dakikada Samet Akaydın kaydetti. Karadeniz ekibinin golleri ise 36. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas ve 84. dakikada Umut Bozok'tan geldi. Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı

PERDEYİ RODRIGUES AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili taraf olan Adana Demirspor, 10. dakikada Rodrigues ile öne geçti. Bordo-mavililerde ise Bakasetas, 36. dakikada penaltıdan attığı gol ile cevap verdi. Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Son saniye mucizesi! Adana Demrispor, Trabzonspor'u 3 golle geçti

SON SÖZÜ SAMET SÖYLEDİ

İkinci yarı dengede geçen oyunda Adana Demirspor, 55. dakikada N'Diaye ile bir kez daha öne geçti. Trabzonspor'da yeni transfer Umut Bozok, 84. dakikada attığı gol ile skora dengeyi getirdi. Adana Demirspor'da Samet Akaydın 90+4. dakikada attığı gol ile takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 90+4'te yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 90+4'te yıkıldı - Son Dakika
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