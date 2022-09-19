Beşiktaş'a Dele Alli ve Ghezzal'den müjde! Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkabilecekler - Son Dakika
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Beşiktaş'a Dele Alli ve Ghezzal'den müjde! Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkabilecekler

19.09.2022 21:27

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi siyah-beyazlılara sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve Dele Alli'den iyi haber geldi.

Beşiktaş'a kritik Fenerbahçe maçı öncesi yıldız futbolcularından iyi haber geldi. Dele Alli ve Ghezzal zorlu derbide sahada olabilir.

TEK EKSİK ATİBA

beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor. İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesinde tek eksiğin Atiba olması bekleniyor.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ DERBİ

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi, milli ara dönüşü 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak.

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Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a Dele Alli ve Ghezzal'den müjde! Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkabilecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'a Dele Alli ve Ghezzal'den müjde! Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkabilecekler - Son Dakika
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