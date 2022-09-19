Beşiktaş'a Dele Alli ve Ghezzal'den müjde! Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkabilecekler

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Beşiktaş'a kritik Fenerbahçe maçı öncesi yıldız futbolcularından iyi haber geldi. Dele Alli ve Ghezzal zorlu derbide sahada olabilir.

TEK EKSİK ATİBA

beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor. İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesinde tek eksiğin Atiba olması bekleniyor.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ DERBİ

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi, milli ara dönüşü 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak.