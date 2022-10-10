Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Oynadıkları son 2 maçtan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da mağlup edip bu sezon ilk kez art arda 3 maçını da kazanmak istiyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Eren, Hugo, Bartra, Larsen; Hamsik, Siopis, Bakasetas; Trezeguet, Yusuf, Maxi

Kasımpaşa: Ertuğrul; Ben Ouanes, Sadık, Bruma, Hadergjonaj; Eysseric, Tirpan, Hajradinovic; Celine, Fall, Bahoken