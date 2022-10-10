Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti

10.10.2022 18:58
Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Kasımpaşa'yı misafir ediyor. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Oynadıkları son 2 maçtan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da mağlup edip bu sezon ilk kez art arda 3 maçını da kazanmak istiyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Eren, Hugo, Bartra, Larsen; Hamsik, Siopis, Bakasetas; Trezeguet, Yusuf, Maxi

Kasımpaşa: Ertuğrul; Ben Ouanes, Sadık, Bruma, Hadergjonaj; Eysseric, Tirpan, Hajradinovic; Celine, Fall, Bahoken

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Son Dakika Spor Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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