Galatasaray karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Antalyaspor'da kaçan penaltı sosyal medyada gündeme oturdu.
Dakikalar 45'i gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Haji Wright, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Luiz Adriano, Muslera'yı şaşırtmak isterken etkisiz bir vuruş yaptı ve penaltıyı Uruguaylı kaleci kurtardı.
Brezilyalı santrforun penaltıyı kullanma şekli sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, bazı kullanıcılar çirkin ithamlarda da bulundu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu - Son Dakika