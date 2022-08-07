Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu

07.08.2022 23:20

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray'ı konuk eden Antalyaspor'da Luiz Adriano, kaçırdığı penaltının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Muslera'yı vuruş sırasında zıplayarak yanıltmak isterken etkisiz bir şut çıkaran Brezilyalı golcü için bazı çirkin ithamlarda bulunuldu.

Galatasaray karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Antalyaspor'da kaçan penaltı sosyal medyada gündeme oturdu.

MUSLERA'YI ŞAŞIRTMAK İSTEDİ

Dakikalar 45'i gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Haji Wright, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Luiz Adriano, Muslera'yı şaşırtmak isterken etkisiz bir vuruş yaptı ve penaltıyı Uruguaylı kaleci kurtardı.

Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar
Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar
Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar
Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Brezilyalı santrforun penaltıyı kullanma şekli sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, bazı kullanıcılar çirkin ithamlarda da bulundu.

Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar
Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar
Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar
YORUMLAR
500
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Luiz Adriano, Galatasaray, Antalyaspor, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu - Son Dakika


Son Dakika
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
22:10 Adana Demirspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönüyor
21:51 Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
21:39 Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum
21:31 Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi
21:02 Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı
21:29 Barcelona B forması giyen Emre Demir performansıyla yıldızlaştı
21:11 Bakan Derya Yanık'tan Suriyelilerin gidişi için '2023' cevabı: Hiçbiri kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 23:30:03. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement