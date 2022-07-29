Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi - Son Dakika
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Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi

29.07.2022 13:26

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kara transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'a Atalanta'nın yıldız 10 numarası Josip Ilicic önerildi. Ilicic'in alacaklarına karşılık bonservisini alabileceği ifade edildi.

Transfer döneminde kadrosuna Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Haris Seferovic, Sérgio Oliveira, Léo Dubois gibi isimleri katan sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına devam ediyor.

ILICIC GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Salim Manav'ın haberine göre, İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen tecrübeli oyuncu Josip İlicic, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Kulübü Atalanta ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan Ilicic'in alacaklarına karşılık bonservisini alabileceği öğrenildi.

GEÇEN SEZON 9 GOLE KATKI SAĞLADI

Kariyerinde NK Maribor, NK Interblock Ljubljana, Palermo, Fiorentina ve Atalanta takımları bulunan 34 yaşındaki Sloven 10 numara geçen sezon Atalanta formasıyla çıktığı 24 maçta 4 gol ile 5 asist yaptı.

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