Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Mensah: Beşiktaş'a gol atarsam...

Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden Bernard Mensah, sezona Beşiktaş maçı ile başlamalarının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Sonuçta eski kulübüm. O Takıma saygım çok fazla" dedi.

Beşiktaş maçının zorluğundan bahseden 27 yaşındaki futbolcu, Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası hedeflerini, yeni yetenek Arda Güler hakkında attığı tweeti ve bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut eşliğinde Asist Analiz'in özel bölümünde Arda Ün'ün konuğu olan Ganalı oyuncu sözlerine şöyle başladı: