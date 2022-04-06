Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu! - Son Dakika

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 20 futbolcu belli oldu. Yıldız futbolcuların bulunduğu listenin zirvesinde Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır yer aldı.

EN PAHALISI UĞURCAN ÇAKIR OLDU

20 futbolculuk listenin son sıralarında 8 milyon euro piyasa değerleriyle İrfan Can Kahveci ve Alexandru Cicaldau yer aldı. Fenerbahçe'den Attila Szalai ile Altay Bayındır, Galatasaray'dan Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan ise Uğurcan Çakır listenin ilk 5 sırasında kendine yer buldu.

İşte Süper Lig'de en değerli 20 futbolcu: