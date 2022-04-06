Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu! - Son Dakika
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Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!

06.04.2022 19:19
Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 20 futbolcu belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehirli futbolcuların bulunduğu listenin zirvesinde 2 kalecinin yer alması dikkat çekti.

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 20 futbolcu belli oldu. Yıldız futbolcuların bulunduğu listenin zirvesinde Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır yer aldı.

EN PAHALISI UĞURCAN ÇAKIR OLDU

20 futbolculuk listenin son sıralarında 8 milyon euro piyasa değerleriyle İrfan Can Kahveci ve Alexandru Cicaldau yer aldı. Fenerbahçe'den Attila Szalai ile Altay Bayındır, Galatasaray'dan Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan ise Uğurcan Çakır listenin ilk 5 sırasında kendine yer buldu.

Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu! Listenin zirvesinde büyük sürpriz var

İşte Süper Lig'de en değerli 20 futbolcu:

  • Fenerbahçe/İrfan Can Kahveci: 8 milyon euro
  • Galatasaray/Alexandru Cicaldau: 8 milyon euro
  • Beşiktaş/ Rachid Ghezzal: 9 milyon euro
  • Trabzonspor/ Andreas Cornelius: 9 milyon euro
  • Trabzonspor/ Abdülkadir Ömür: 9.5 milyon euro
  • Fenerbahçe/ Ferdi Kadıoğlu: 9.5 milyon euro
  • Beşiktaş/Michy Batshuayi: 10 milyon euro
  • Trabzonspor/ Anastasios Bakasetas: 10 milyon euro
  • Başakşehir/Trezeguet: 10 milyon euro
  • Galatasaray/Victor Nelsson: 10 milyon euro
  • Beşiktaş/ Ersin Destanoğlu: 10 milyon euro
  • Beşiktaş/ Cyle Larin: 11 milyon euro
  • Fenerbahçe/Kim Min-Jae: 11 milyon euro
  • Beşiktaş/ Miralem Pjanic: 11.5 milyon euro
  • Fenerbahçe/ Diego Rossi: 12.5 milyon euro
  • Fenerbahçe/Attila Szalai: 13.5 milyon euro
  • Galatasaray/Marcao: 14 milyon euro
  • Galatasaray/Kerem Aktürkoğlu: 15 milyon euro
  • Fenerbahçe/Altay Bayındır: 15.5 milyon euro
  • Trabzonspor/Uğurcan Çakır: 18 milyon euro
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