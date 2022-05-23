Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş

23.05.2022 11:56
Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda 91 sarı ve 10 kırmızı kartla cezalandırılan Beşiktaş, en fazla kart gören ekip oldu.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda 91 sarı ve 10 kırmızı kartla cezalandırılan Beşiktaş, en fazla kart gören ekip oldu.

Toplam 1519 sarı ve 93 kırmızı kartın gösterildiği ligde hafta başına 39,97 sarı ve 2,45 kırmızı kart kullanıldı. Beşiktaş'ın 91 sarı ve 10 kırmızı kartla en çok kart gören ekip olduğu ligde VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncular da 10 kez takımlarını eksik bıraktı.

Sezonu 94 sarı ve 4 kırmızı kartla tamamlayan Kasımpaşa da en fazla sarı kart gören ekip oldu.

Fraport TAV Antalyasporlu oyuncular sadece 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Şampiyon Trabzonspor da sezonu 60 sarı kartla en az sarı kart gösterilen ekip konumunda tamamladı.

En çok kırmızı kart görenler

Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano 4 kez kırmızı kart görürken Beşiktaş'tan Valentin Rosier 3, Ruben Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Valentin Eysseric (Kasımpaşa), Derrick Luckassen, Vegar Hedenstad (VavaCars Fatih Karagümrük) ve Francisco Montero (Beşiktaş) ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

En çok sarı kartla cezalandırılanlar

Yukatel Kayserisporlu İbrahim Akdağ gördüğü 11 sarı kartla en fazla sarı kartla cezalandırılan isim oldu. Welinton (Beşiktaş), Mario Balotelli (Adana Demirspor), Obinna Nwobodo (Göztepe),

Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Karim Hafes (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor) ve Tarkan Serbest (Kasımpaşa) 10 sarı kartla İbrahim Akdağ'ı takip etti.

En fazla kart gösterilen maçlar

Ligde Atakaş Hatayspor- Galatasaray ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarında hakemler onar kez sarı kartını kullandı. Göztepe-Beşiktaş müsabakasında hakem 3 kırmızı kart gösterirken, 15 müsabakada da hakemler ikişer kez kırmızı kart gösterdi.

Toplam 11 müsabakada hakemler kartlarına hiç başvurmadı.

Kart dağılımı

2021-2022 sezonunda gösterilen kartların takımlara göre dağılımı şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Adana Demirspor642
Altay764
Atakaş Hatayspor854
Aytemiz Alanyaspor675
Beşiktaş9110
Çaykur Rizespor717
Demir Grup Sivasspor715
Fenerbahçe794
Fraport TAV Antalyaspor771
Galatasaray893
Gaziantep FK814
Göztepe908
GZT Giresunspor634
İttifak Holding Konyaspor734
Kasımpaşa944
Medipol Başakşehir702
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor725
Trabzonspor604
VavaCars Fatih Karagümrük7910
Yukatel Kayserispor673

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ardından Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ardından Altay alkışlarla uğurlandı Altay alkışlarla uğurlandı
Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
12:01 Denizli'de masaj salonuna fuhuş baskını! Afrikalı kadınlar sınır dışı edildi
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
11:13 Maç sonu futbolcular birbirine girdi! Ringe dönen sahada 4 sporcu tekme tokat dayak yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 12:34:58. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement