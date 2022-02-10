Süper Lig'in en hızlıları Emre Mor ve Osayi Samuel

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24. haftasında en yüksek hıza ulaşan ilk 10 futbolcu belirlendi. Comparisonator verilerine göre, Fatih Karagümrük 'ten Emre Mor ve Fenerbahçe 'den Osayi-Samuel saatte 34 km'nin üstüne çıkan oyuncular oldu. Süper Lig'in 24. haftasında "her pozisyonda en fazla mesafe kateden oyuncular" tablosu şu şekilde:

Süper Lig'de 24. haftada en yüksek hıza ulaşan ilk 10 futbolcu

1- Fatih Karagümrük - Emre Mor - 34.2 km/saat

2- Fenerbahçe - Osayi-Samuel - 34,02 km/saat

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24. haftasında en fazla mesafe kat eden takım ise Kasımpaşa oldu. İlk 5 takım şöyle:

1- Kasımpaşa - 121,14 km2- Adana Demirspor - 118,57 km3- Rizespor - 117,99 km4- Başakşehir - 117,88 km

5- Altay SK - 116,51 km

- İstanbul