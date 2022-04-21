Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu! - Son Dakika
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Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!

21.04.2022 23:22
Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!

Yayın ihalesi konusunda TFF son kararını verdi. Süper Lig'in şu anda da yayıncısı olan beIN Sports'la prensip anlaşmasına varıldı. Yeni dönemde yayın ihalesine ödenecek miktar ise 150 milyon dolar olacağı belirtiliyor.

Haftalardır sonucu merakla beklenen yayın ihalesinde düğüm çözüldü. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, beIN Sports'la prensip anlaşmasına vardı.

İŞ ARTIK İMZAYA KALDI

Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre, Bir aksilik yaşanmaması halinde yeni sezonda Süper Lig maçları beIN Sports'tan yayınlanmaya devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan ve yayın kurulundaki üyelerin istifa etmesi sonucu şu anda işlemler resmiyet kazanamadı. Ancak taraflar arasında iş sadece imzanın atılmasına kaldı.

150 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşla prensip olarak el sıkışırken, işlemlerin resmiyete dökülmesi için federasyon seçimi bekleniyor. Yeni dönemde yayın ihalesine ödenecek miktar da tam 150 milyon dolar olacak. Bu ücretin içinde isim hakkı da bulunacak. Anlaşma 1+1 yıllık yapılacak.

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Son Dakika Spor Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu! - Son Dakika


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