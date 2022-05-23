Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi - Son Dakika
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Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi

23.05.2022 16:06
Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, Süper Lig'in en iyi 11'ini duyurdu. Şampiyon Trabzonspor'un 8 oyuncuyla damga vurduğu kadroya Galatasaray ve Beşiktaş'tan hiçbir futbolcu alınmazken, Fenerbahçe'den de yalnızca Kim Min-Jae yer aldı.

Avrupa liglerinde sezonun 11'leri belli oldu. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından Süper Lig'in en iyi 11'i seçilirken, Trabzonspor kadroya adeta mühür vurdu. Galatasaray ve Beşiktaş kadroya futbolcu sokamazken, Fenerbahçe'den ise yalnızca bir futbolcunun adı yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN KİMSE YOK

Ajansspor'un haberine göre,Bordo mavililerden tam 8 oyuncu en iyi 11'e adını yazdırdı. Geriye kalan üç oyuncunun ikisi İttifak Holding Konyaspor'dan diğeri de Fenerbahçe'den seçildi. Beşiktaş ve Galatasaray'dan ise hiçbir futbolcu kadroda yer almadı.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'in en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:

  • Uğurcan Çakır
  • Bruno Peres
  • Vitor Hugo
  • Min Jae Kim
  • Guilherme
  • Hadziahmetovic
  • Marek Hamsik
  • Dorukhan Toköz
  • Edin Visca
  • Nwakaeme
  • Cornelius
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