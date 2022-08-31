Trabzonspor'da bomba transfer harekatı! Manchester United'ın yıldızına teklif sunuldu - Son Dakika
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Trabzonspor'da bomba transfer harekatı! Manchester United'ın yıldızına teklif sunuldu

31.08.2022 09:27

Son şampiyon Trabzonspor transferde olağanüstü bir adım attı. Bordo-mavili yönetim, Manchester United'da forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Fransız forvet Anthony Martial için transfer teklifinde bulundu. Geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak ter döken 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 12 maçta 1 gol 1 asist üretmişti.

Transfer çalışmaları kapsamında hücum hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo mavililer, Manchester United'ın Fransız futbolcusu Anthony Martial'e transfer teklifinde bulundu.

TAKIMINDA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İngiliz ekibinde kadroda kendisine yer bulmakta zorlanan Martial'in ayrılık ihtimalini düşündüğü bilinirken iki kulübün görüşmesi sonrası transfer görüşmelerinin netleşeceği belirtildi.

Trabzonspor transferde çıtayı arşa taşıdı! Fransız yıldız Anthony Martial için bomba teklif

12 MAÇTA 1 GOL 1 ASİSTLİK PERFORMANS

Geçen sezonun Ocak ayında Sevilla'ya kiralanan Martial, İspanyol ekibiyle çıktığı 12 maçta 1 gol 1 asist üretmişti.

60 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2015 yılında Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu, Premier Lig'de bugüne kadar çıktığı 270 maçta 79 gol 51 asist üretti.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da bomba transfer harekatı! Manchester United'ın yıldızına teklif sunuldu - Son Dakika


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