Transfer çalışmaları kapsamında hücum hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo mavililer, Manchester United'ın Fransız futbolcusu Anthony Martial'e transfer teklifinde bulundu.
İngiliz ekibinde kadroda kendisine yer bulmakta zorlanan Martial'in ayrılık ihtimalini düşündüğü bilinirken iki kulübün görüşmesi sonrası transfer görüşmelerinin netleşeceği belirtildi.
Geçen sezonun Ocak ayında Sevilla'ya kiralanan Martial, İspanyol ekibiyle çıktığı 12 maçta 1 gol 1 asist üretmişti.
2015 yılında Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu, Premier Lig'de bugüne kadar çıktığı 270 maçta 79 gol 51 asist üretti.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da bomba transfer harekatı! Manchester United'ın yıldızına teklif sunuldu - Son Dakika