Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u gündemine aldı - Son Dakika
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Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u gündemine aldı

15.05.2023 10:46

Süper Lig'in gelecek sezon yeni takımı olan Samsunspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'a talip oldu. Özellikle Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, iki futbolcuyu da takımında görmeyi çok istiyor. Serdar Dursun'un farklı bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise sezon bitince belli olacak.

1. Lig'de şampiyon olan Samsunspor, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Transfer çalışmalarına başlayan Karadeniz ekibi, gözünü Fenerbahçe'nin iki yıldızına dikti.

MERT HAKAN VE SERDAR DURSUN'A TALİP OLDULAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u takımında görmek istiyor.

SAMSUNSPOR TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Her iki futbolcunun da sarı-lacivertlilerle sözleşmeleri devam ederken, Samsunspor'un tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun farklı bir takımda oynamaya sıcak bakarken, Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise sezon sonunda belli olacak.

YORUMLAR (1)
  • GS Erkan Sütçü: mert hakan ve serdar dursunu alana irfan can kahveci bedava:)) Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Serdar Dursun, Fenerbahçe, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u gündemine aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u gündemine aldı - Son Dakika
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