1. Lig'de şampiyon olan Samsunspor, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Transfer çalışmalarına başlayan Karadeniz ekibi, gözünü Fenerbahçe'nin iki yıldızına dikti.
Fanatik'te yer alan habere göre, Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u takımında görmek istiyor.
Her iki futbolcunun da sarı-lacivertlilerle sözleşmeleri devam ederken, Samsunspor'un tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun farklı bir takımda oynamaya sıcak bakarken, Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise sezon sonunda belli olacak.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u gündemine aldı - Son Dakika