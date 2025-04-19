Süper Lig: Kasımpaşa 3-1 Sivasspor

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 42'ye yükseltirken, Sivasspor 31 puanla küme düşme hattında kaldı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal üstlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Kasımpaşa oldu. Hücumda rakibine göre daha etkin bir görüntü çizen lacivert-beyazlılar, 6'ncı dakikada Can Keleş ve 34'üncü dakikada Fall'ın golleriyle 2-0 öne geçti. 42'nci dakikada kazanılan penaltıda Manaj'ın vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Dönen topu Uğur Çiftçi ağlara gönderse de tecrübeli futbolcu ceza sahasına girdiği için ağlara giden top geçerli sayılmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı, ilk yarıya göre daha düşük tempoda başladı. Konuk ekip, daha önde oynama çabası gösterirken, Kasımpaşa ayağa paslarla oyunun kontrolünü elinde tuttu. İlk 20 dakikalık bölümde iki takım da gol pozisyonu üretmezken, bu bölüm 2-0'lık skorla geçildi. Oyuncu değişikliklerinin ardından topa daha çok sahip olan Sivasspor'da 84'üncü dakikada Uğur Çiftçi'nin yerden içeri çevirdiği topu Koita tek vuruşla ağlara gönderdi: 2-1. 90+8'inci dakikada Kasımpaşalı Fall, ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 90+9'uncu dakikada penaltı vuruşunun başına geçen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

MECNUN OTYAKMAZ TRİBÜNDE

Öte yandan daha önce uzun yılları kırmızı-beyazlı ekipte başkanlık yapan ve şu anda da TFF 1'inci Başkanvekilliği görevini yürüten Mecnun Otyakmaz da mücadeleyi tribünden takip etti. Otyakmaz ile birlikte Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç da mücadeleyi Otyakmaz ile birlikte izledi.