Süper Lig maçlarında düdük çalamayacak! Hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi - Son Dakika
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Süper Lig maçlarında düdük çalamayacak! Hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi

Süper Lig maçlarında düdük çalamayacak! Hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi

Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı yeni sezonda düdük çalacak hakemler listesinde yer alan Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi. Bayarslan, ikinci teste kadar Trendyol Süper Lig'deki herhangi bir maçta düdük çalamayacak.

28.07.2024 17:28
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Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunda görev alacak hakemlerin listesini açıklanmıştı. Listede yer alan Volkan Bayarslan ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FIFA TESTİNİ GEÇMEDİ, MAÇ YÖNETEMEYECEK

TFF'nin açıkladığı listede yer alan Volkan Bayarslan ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. FIFA atletik testini geçemeyen Bayarslan ikinci teste kadar Süper Lig'de görev alamayacak.

Süper Lig maçlarında düdük çalamayacak! Hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi

FIFA KOKARTLI ABDÜLKADİR BİTİGEN LİSTEDE YER ALMAMIŞTI

Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Geçen sezonun tartışılan isimlerinden birisi olan Kayseri bölgesi hakemi Bitigen, geçtiğimiz salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalmıştı.

TFF'NİN DAHA ÖNCE AÇIKLADIĞI LİSTE

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:

  • Zorbay Küçük
  • Alper Akarsu
  • Burak Pakkan
  • Kadir Sağlam
  • Burak Şeker
  • Murat Erdoğan
  • Ömer Faruk Turtay
  • Bahattin Şimşek
  • Oğuzhan Çakır
  • Arda Kardeşler
  • Cihan Aydın
  • Ali Şansalan
  • Ümit Öztürk
  • Turgut Doman
  • Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • Çağdaş Altay
  • Mehmet Türkmen
  • Mert Güzenge
  • Tugay Kaan Numanoğlu
  • Emre Kargın
  • Halil Umut Meler
  • Muhammet Ali Metoğlu
  • Atilla Karaoğlan

Merkez Hakem Kurulu, Abdülkadir Bitigen, Volkan Bayarslan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig maçlarında düdük çalamayacak! Hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: geseye bir darbe daha desenize 17 18 Yanıtla
    Burak Gürsoy: oe ferhat bedava penaltılarınız gidiyo 8 8 Çağatay Kurt: Vah vah sekiztaş artık maç kazanamayacak 5 8 ferhat eser: kimler kimlerle beraber herkez biliyor arkadaşım bedava penaltı kim Beşiktaş kim o işler sizin işiniz 3 1
  • Fatih Deniz: gs için büyük kayıp oldu desenize 8 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Süper Lig maçlarında düdük çalamayacak! Hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi - Son Dakika
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