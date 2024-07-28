Süper Lig maçlarında düdük çalamayacak! Hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi

Spor

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunda görev alacak hakemlerin listesini açıklanmıştı. Listede yer alan Volkan Bayarslan ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FIFA TESTİNİ GEÇMEDİ, MAÇ YÖNETEMEYECEK

TFF'nin açıkladığı listede yer alan Volkan Bayarslan ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. FIFA atletik testini geçemeyen Bayarslan ikinci teste kadar Süper Lig'de görev alamayacak.

FIFA KOKARTLI ABDÜLKADİR BİTİGEN LİSTEDE YER ALMAMIŞTI

Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Geçen sezonun tartışılan isimlerinden birisi olan Kayseri bölgesi hakemi Bitigen, geçtiğimiz salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalmıştı.

TFF'NİN DAHA ÖNCE AÇIKLADIĞI LİSTE

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle: