Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunda görev alacak hakemlerin listesini açıklanmıştı. Listede yer alan Volkan Bayarslan ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
TFF'nin açıkladığı listede yer alan Volkan Bayarslan ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. FIFA atletik testini geçemeyen Bayarslan ikinci teste kadar Süper Lig'de görev alamayacak.
Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Geçen sezonun tartışılan isimlerinden birisi olan Kayseri bölgesi hakemi Bitigen, geçtiğimiz salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalmıştı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:
Son Dakika › Spor › Süper Lig maçlarında düdük çalamayacak! Hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)