Süper Lig Takımları Ara Transfer Döneminde 87 Futbolcuyu Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Süper Lig Takımları Ara Transfer Döneminde 87 Futbolcuyu Kadrosuna Kattı

Süper Lig Takımları Ara Transfer Döneminde 87 Futbolcuyu Kadrosuna Kattı

Süper Lig'de 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi sona erdi. 20 takımdan 19'u yeni futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Yukatel Adana Demirspor en fazla transfer yapan takım olurken, Bitexen Antalyaspor ise transfer yapamayan tek takım oldu. İkinci transfer ve tescil döneminde toplamda 87 futbolcu sözleşme imzaladı.

10.02.2024 00:05
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Trendyol Süper Lig takımları, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 87 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Futbolda 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, sona erdi. Yaklaşık 1 ay süren dönemde Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna yeni futbolcular dahil etti. Takımlar, 87 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım, birçok yıldız oyuncuyla yollarını ayıran Yukatel Adana Demirspor oldu. Adana temsilcisi 9 oyuncu transfer etti. Bu takımı sekizer transferle düşme hattından kurtulmaya çalışan TÜMOSAN Konyaspor ile ilk 10'u hedefleyen EMS Yapı Sivasspor izledi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 7, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'nün altışar transfer gerçekleştirdiği ara dönemde Gaziantep FK 5 transfer yaptı.

En az transfere ise birer oyuncuyla İstanbulspor ile Trabzonspor imza attı.

Antalyaspor transfer yapamadı

Süper Lig'de kadrosuna yeni futbolcu katamayan tek takım Bitexen Antalyaspor oldu.

Transfer yasağı bulunan Akdeniz temsilcisi, ara transferde yeni oyuncu alamadı.

Transfer sayıları

İkinci transfer ve tescil döneminse Süper Lig takımlarının kadrosuna kattığı futbolcu sayıları şöyle:

TakımTransfer sayısı
Adana Demirspor9
Konyaspor8
Sivasspor8
Fatih Karagümrük7
Kasımpaşa6
MKE Ankaragücü6
Gaziantep FK5
Hatayspor5
Çaykur Rizespor4
Fenerbahçe4
Beşiktaş4
Başakşehir4
Alanyaspor3
Galatasaray3
Pendikspor3
Kayserispor3
Samsunspor3
İstanbulspor1
Trabzonspor1

Kaynak: AA

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