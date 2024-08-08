Süper Lig Yarın Başlıyor: Galatasaray - Hatayspor Maçı İle Açılış - Son Dakika
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Süper Lig Yarın Başlıyor: Galatasaray - Hatayspor Maçı İle Açılış

Süper Lig Yarın Başlıyor: Galatasaray - Hatayspor Maçı İle Açılış

Süper Lig'in yeni sezonu yarın oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçıyla başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni sezon öncesinde açılış mesajı yayımladı ve tüm takımlara başarılar diledi.

08.08.2024 12:29
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Süper Lig'de yeni sezon yarın oynanacak GalatasarayHatayspor maçı ile başlayacak. Yarın başlayacak yeni sezon öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılış mesajı yayımladı.

Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Bak, "09 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Kulüplerimiz yaptıkları transferler ve altyapılardan gelen gençlerle kadrolarını güçlendirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da seyir zevki yüksek karşılaşmalar izleyeceğimiz inancındayım. Trendyol Süper Lig'in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Temennimiz, futbolcusundan, teknik heyetine, yöneticisinden taraftarına kadar futbolun tüm paydaşlarının centilmence hareket etmesidir. Ortak amacımız, Türk futbolunun marka değerinin artırılmasıdır. Futbolumuzun saha dışı olaylarla anılmaması için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek olan kulüplerimiz var. Onlara da başarılar temenni ediyor, kazanacakları puanlarla ülkemiz futbolunun gelişimine önemli katkı sunacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Süper Lig Yarın Başlıyor: Galatasaray - Hatayspor Maçı İle Açılış - Son Dakika

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