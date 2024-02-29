Trendyol Süper Lig yayıncısı belirsizliğini koruyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig yayıncısı belirsizliğini koruyor

2024-2025 sezonunda beIN Sports'la sözleşmesi sona erecek olan Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu hala belirsizliğini koruyor. Yayın ihalesi için dört firma şartname aldı ve Saran Medya teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Saran Grubu, ihale süresinin 5 yıl olmasını talep etti. TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyor.

29.02.2024 09:42
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Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun kim olacağı hala belirsizliğini koruyor. 2024-2025 sezonunda mevcut yayıncı olan beIN Sports'la sözleşme sona eriyor. Yayın ihalesi için dört firmanın ihale şartnamesi aldığı bilinirken, o firmalardan biri olan Saran Medya teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Ayrıca Yayın İhale Komisyonu ve Saran Medya arasında yapılan görüşmede Saran Grubu, ihale süresinin 3 yıl değil 5 yıl olmasını talep etti.

TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyor. TFF daha önce yaptığı açıklamada ihale sürecinin 29 Şubat 2024'te tamamlanmasını beklediğini belirtmişti.

Trendyol Süper Lig yayıncısı belirsizliğini koruyor

Saran Holding, Beinsport, Finans, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig yayıncısı belirsizliğini koruyor - Son Dakika

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