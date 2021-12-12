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Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı) - Son Dakika

Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)

12.12.2021 17:07
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)

Süper Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk ediyor.

Süper Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Yeni Malatyaspor'da köşe vuruşu sonrası Mounir'in pasında topla buluşan Aabid, topu sürerek girdiği ceza alanında sağ ayağının içiyle köşeye vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada Alanyaspor'un atağında Haddadi'nin Efecan'ı ceza sahasında düşürmesi ile hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı atışında topun başına geçen Diedhiou'nun sert vuruşunda top kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gitti. 1-1

16. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Yeni Malatyaspor'da topun başına geçen Karim Hafez'in sert vuruşunda kaleci Serkan'dan seken topu alan Tetteh, topu ağlara gönderdi. 2-1

23. dakikada Yeni Malatyaspor'da savunmada Wallace'den topu kapan Davidson, ceza sahasında karşı karşıya kaldığı kaleci Ertaç'ın solundan sağ ayağıyla vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 2-2

25. dakikada Mounir'in ceza sahasında aldığı topu bekletmeden kaleye vurdu. Kaleci Serkan çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırarak topu kornere çeldi.

33. dakikada sol kanattan atağa çıkan Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Emre kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

45. dakikada Tetteh'in kafa ile vurduğu top kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topa yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, Yusuf Bozdoğan xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Hadadi xx, Semih xx, Wallace x, Sadık xx, Hafez xx, Mounir xx, Ndong xx, Aabid xxx, Adem xx, Tetteh xx, Adem xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Awuku, Rahman Buğra, Mallan, Haqi Osman, Walter, Jospın, Mert Miraç, Muhammed Emin, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Alanyaspor: Serkan xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Mevlja xx, Ahmet xx, Fatih xx, Joao Novais xx, Efecan xx, Emre xx (Umut dk. 44 ?), Davidson xxx, Diedhiou xxx

Yedekler: Yusuf, Musa, Leroy Johan Fer, Umut, Ahmed, Babacar, Danıel Joao Santos Candeıas, Furkan, Tayfur, Tetah

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Aabid (dk. 4), Tetteh (dk. 16) (Yeni Malataspor)- Diedhiou (dk. 13) (pen), Davidson (dk. 23), Emre (dk.33) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Haddadi, Adem, Tetteh (Yeni Malatyaspor), Milunovic (Alanyaspor) - MALATYA

Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı)

Süper Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Alanyaspor: 3 (ilk yarı) - Son Dakika
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