Supersport 600: Öncü 7., Sofuoğlu 10. Oldu

Spor

İspanya'nın Aragon pistinde düzenlenen Supersport 600 yarışlarına katılan milli motosikletçilerden Deniz Öncü 7. ve Bahattin Sofuoğlu da 10. oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Aragon ayağında ilk yarışlarına çıkan milli motosikletçiler Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu podyuma çıkamadı.

Şampiyonada şu anda lider durumda olan İspanyol pilot Adrian Huertas'ın kazandığı yarışı Öncü 7. bitirirken, Sofuoğlu da 10. sırada tamamladı.

Bu sonuçla şampiyonada puanını 87'ye çıkaran Öncü 12.'likte yer alırken, Sofuoğlu da 82 puanla hemen arkasından 13.'lükte bulunuyor.

Supersport'ta Aragon pistinin ikinci gün yarışları yarın yapılacak.