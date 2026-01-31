Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde önemli aşama kaydetti. Taraflar bonservis bedelinde anlaşma sağlasa da süreç henüz resmiyete dökülmedi.
Sarı-lacivertliler ile Atalanta arasında toplam 40 milyon euroyu bulan transfer paketi konusunda ücret noktasında prensip anlaşmasına varıldı. Ancak ödeme planı ve banka teminatları nedeniyle transfer şu aşamada sonuçlandırılamadı.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre iki kulüp arasında banka garantileriyle ilgili görüşmeler sürüyor. Bu konuda henüz uzlaşma sağlanamazken, transferin kaderini bu detayların belirleyeceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe yönetiminden Devin Özek'in transfer sürecini yakından takip ettiği ve hala İtalya'da bulunarak Atalanta yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Ademola Lookman cephesinde ise herhangi bir sorun bulunmuyor. Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilerle kişisel şartlarda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Lookman'ın yıllık 7 milyon eurodan 4,5 yıllık sözleşmeye hazır olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)