Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
31.01.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile Atalanta, Ademola Lookman transferinde 40 milyon euroda anlaşsa da ödeme planı ve banka garantileri nedeniyle süreç henüz tamamlanmadı.

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde önemli aşama kaydetti. Taraflar bonservis bedelinde anlaşma sağlasa da süreç henüz resmiyete dökülmedi.

40 MİLYON EURODA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertliler ile Atalanta arasında toplam 40 milyon euroyu bulan transfer paketi konusunda ücret noktasında prensip anlaşmasına varıldı. Ancak ödeme planı ve banka teminatları nedeniyle transfer şu aşamada sonuçlandırılamadı.

BANKA GARANTİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre iki kulüp arasında banka garantileriyle ilgili görüşmeler sürüyor. Bu konuda henüz uzlaşma sağlanamazken, transferin kaderini bu detayların belirleyeceği ifade ediliyor.

DEVİN ÖZEK İTALYA'DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe yönetiminden Devin Özek'in transfer sürecini yakından takip ettiği ve hala İtalya'da bulunarak Atalanta yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yaptığı öğrenildi.

OYUNCU CEPHESİNDE PÜRÜZ YOK

Ademola Lookman cephesinde ise herhangi bir sorun bulunmuyor. Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilerle kişisel şartlarda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Lookman'ın yıllık 7 milyon eurodan 4,5 yıllık sözleşmeye hazır olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe, Banka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Yapıkredi başvurun hemen teminant mektubu çıkar sonrada borç ödenmezse varlık fonuna düşer bankada onu direk gider olur kdv düşer 1 0 Yanıtla
  • MEHMET ESKİOĞLU MEHMET ESKİOĞLU:
    Alacaksanız alın artık.ÇOK SIKILDIK ! Ali Koç tan bir farkın olsun başkan.6 şubat son tarih! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu

11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 12:03:12. #7.11#
SON DAKİKA: Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.