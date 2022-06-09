Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı - Son Dakika
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Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı

09.06.2022 17:50

TFF'de başkan adaylığı için tanınan süre 9 Haziran saat 17.00 itibarıyla bitti. TFF Başkan adaylığı için ilk dilekçeyi daha önce eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi vermişti. Tanınan sürenin bitmesine kısa süre kala eski Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın da aday oldu.

16 Haziran'da yapılacak TFF başkanlık seçimleri için 2 aday yarışacak. Adaylara dilekçe verilmesi için tanınan süre sona ererken, Mehmet Büyükekşi ve Hüseyin Yangın seçimlerde başkan olmak için mücadele edecek adaylar oldu.

DİLEKÇE VERİLMESİ İÇİN TANINAN SÜRE SONA ERDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak olağanüstü seçimi için adaylık başvuru süresi bugün doldu. Saat 17.00 itibarıyla başkan adaylarının dilekçe vermesi için tanınan süre sona erdi. Adaylar, toplam delege sayısının 5'te 1'ine tekabül edilen ıslak imzayı ise seçim gününe kadar toplama hakkına sahip.

TFF'ye son dakikada yeni başkan adayı çıktı! İşte seçimlerde yarışacak 2 isim
Mehmet Büyükekşi

SON DAKİKADA YENİ ADAY ÇIKTI

TFF Başkan adaylığı için ilk dilekçeyi daha önce eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi vermişti.Sürenin dolmasına yaklaşık 1 saat kala eski Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın da TFF Genel Sekreterliği'ne giderek adaylık için dilekçesini verdi. Yangın halihazırda da Pazarspor'un onursal başkanı konumunda. Büyükekşi ve Yangın, genel kurulda yarışacak ama öncelikle gerekli imzaları toplamaları gerekiyor. Büyükekşi daha önce yaptığı açıklamada 234 imza topladığını belirtmişti.

TFF'ye son dakikada yeni başkan adayı çıktı! İşte seçimlerde yarışacak 2 isim
Hüseyin Yangın

GÖREV SÜRESİ 1 YIL OLACAK

TFF Olağanüstü Genel Kurulu, 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa, üçte ikilik çoğunluk aranmaksızın salt çoğunlukla 17 Haziran'da seçime gidilecek. Başkanlığa seçilecek kişi, bir yıl boyunca TFF koltuğunda oturacak. 2023 Haziran'ındaysa 4 yıllık bir dönem için olağan genel kurul gerçekleştirilecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı - Son Dakika
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