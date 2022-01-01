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ŞANLIURFA - Suriyeli vücut geliştirme antrenörünün hedefi şampiyonlar yetiştirmek - Son Dakika

ŞANLIURFA - Suriyeli vücut geliştirme antrenörünün hedefi şampiyonlar yetiştirmek

01.01.2022 11:09

Ülkesinde devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü Suriyeli Mehir Recep, Şanlıurfa'da açtığı spor salonunda Suriyeli ve Türk sporcuları bir araya getirip onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyor.

Ülkesinde devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü Suriyeli Mehir Recep, Şanlıurfa'da açtığı spor salonunda Suriyeli ve Türk sporcuları bir araya getirip onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyor.

Suriye'nin Hama kentinde savaş öncesi başladığı karate ve vücut geliştirme sporlarında başarılı olup ülkesinde katıldığı 4 turnuvada altın madalya kazanan 39 yaşındaki Mehir Recep, iç savaşın çıkması üzerine yaklaşık 10 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındı.

Yaklaşık 6 yıl Harran ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Recep, yetkililerin sağladığı imkanlar sayesinde çok sevdiği karate ve vücut geliştirme sporunu yapmaya devam etti.

Barınma merkezinin kapatılmasının ardından Şanlıurfa'ya yerleşen Recep, 1 yıl önce kendisine ait bir spor salonu açtı.

Salon sayesinde geçimini sağlayan ve antrenmanlarını sürdüren Recep, bir yandan da yeni vücut geliştirme sporcuları yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü olmasından dolayı mesleğini sürdürmek için spor salonu açtığını dile getiren Recep, şöyle konuştu:

"Spor salonunda yaklaşık 100 kişi her gün gelip spor yapıyor. Amacım Suriyelileri ve Türkleri bu salonda bir araya getirmek ve onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak. Salonu açtıktan sonra vücut geliştirme sporu yapmak isteyen 6 Suriyeli benden destek istedi. Ben de onları her akşam salonumda ücretsiz çalıştırıp şampiyonalara hazırlıyorum. Sporcuların hepsi yapılacak ilk turnuvada başarılı olmak ve Türkiye adına uluslararası şampiyonalarda forma giymek istiyor. Sporcularla beraber ben de turnuvaya katılmak ve uluslararası arenada vefa borcumu ödemek için Türkiye formasıyla yarışmak istiyorum. Şimdilik 6 sporcum var, bunların başarılı olması diğer sporculara da örnek olacak ve bu sayede sayıları artacak diye düşünüyorum."

Türkiye adına yarışmak istiyor

Sporculardan Abdulhakim Feyad (22), yaklaşık 1 yıl önce spor salonuna gelmeye başladığını ve vücut geliştirme antrenörü Mehir Recep ile tanışınca kendisinin de vücut geliştirme sporu yapmaya karar verdiğini söyledi.

Mehir Recep'in kendisiyle beraber arkadaşlarını da çalıştırdığını anlatan Feyad, "Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Beslenmemize dikkat ediyoruz, kendimizi şampiyonalara hazırlıyoruz. Turnuvalara katılarak başarılı olmak ve bize kucak açan Türkiye'ye olan minnettarlığımızı göstermek için Türk formasıyla uluslararası şampiyonalarda yarışmak istiyorum." diye konuştu.

Mecit Ahmet (23) ise bölgede bir spor salonu açıldığını duyduğunu ve kayıt yaptırarak spor yapmaya başladığını söyledi.

Daha sonra salonda bazı arkadaşlarının vücut geliştirme sporu yaptıklarını görünce dikkatini çektiğini belirten Ahmet,"Mehir hocamla konuşarak bu sporu yapmak istediğimi anlattım. Sağ olsun oda beni kabul etti ve antrenmanlara başladım. Çok şükür ilerleme kaydettim. Amacım ilk turnuvaya katılmak ve madalya kazanmak." dedi.

Salonda spor yapan İsmail Özbek de, Türk ve Suriyeli vatandaşların aynı çatı altında spor yaptıklarını ve aralarında bir kaynaşma olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

ŞANLIURFA - Suriyeli vücut geliştirme antrenörünün hedefi şampiyonlar yetiştirmek
ŞANLIURFA - Suriyeli vücut geliştirme antrenörünün hedefi şampiyonlar yetiştirmek
ŞANLIURFA - Suriyeli vücut geliştirme antrenörünün hedefi şampiyonlar yetiştirmek

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Şanlıurfa, Suriyeli, Türkiye, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ŞANLIURFA - Suriyeli vücut geliştirme antrenörünün hedefi şampiyonlar yetiştirmek - Son Dakika Spor


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