Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Atakaş Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar, Hatayspor ile olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşmayla feshetmişti. 33 yaşındaki Kamerunlu forvetin yeni adresi belli oluyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Sürekli oynayabileceği bir takımda forma giyen isteyen Aboubakar'ın yeni adresinin sürpriz olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun Azerbaycan ekibi Karabağ ile görüşmelere başladığı aktarıldı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşabileceği ifade edildi.
Bu sezon toplam 28 maçta forma giyen Aboubakar, sezonu 8 gol ve 2 asistle tamamladı. Yıldız isim, Süper Lig'de dört sezon boyunca mücadele etmişti.
Son Dakika › Spor › Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor - Son Dakika
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